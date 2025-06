São Leopoldo amplia o horário de atendimento em três UBSs

A secretaria da Saúde de São Leopoldo ampliará o atendimento em três unidades básicas de saúde (UBSs) até as 22h (Scharlau, Imigrante e Centro do Idoso). Os postos escolhidos situam-se estrategicamente próximos da Upa Zona Norte, Centro de Saúde Feitoria e Hospital Centenário. A ação, que iniciou nesta segunda-feira (9) tem como objetivo diminuir a pressão sobre esses locais.

As três unidades terão sala de vacinação também no horário estendido. "Escolhemos três pontos que servirão de apoio para nossas urgências e emergências. Nosso objetivo é agilizar o atendimento para a população, diminuindo o movimento principalmente no Hospital e na UPA", salientou a secretária da Saúde Kelbe Gonçalves.

A prefeitura orientou quando os pacientes devem procurar cada uma das unidades para atendimento. Confira:

Unidades básicas de Saúde

Se tiver sintomas como coriza, dor de cabeça, dor de ouvido, dor na garganta, tonturas, dor abdominal, mal-estar, vômito e enjoos, conjuntivite, dor na coluna, colocação ou troca de curativo, renovação de receita, trocas de sonda e retirada de pontos cirúrgicos.

UPA

Serviços médicos de urgência e emergência. É indicado quando o paciente apresentar sintomas como febre alta persistente, acima de 39°C; fraturas e cortes com pouco sangramento; dificuldade em respirar; cólicas renais; crises convulsivas; dores no peito; queda com torção e dor intensa; bronquite; asma; envenenamento; queimaduras leves e reação alérgica.