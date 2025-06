Projeto para restauro de capela em Arroio Grande é apresentado

O primeiro passo para a restauração da histórica Capela de Santa Isabel, localizada no 3º distrito de Arroio Grande, é a elaboração do projeto arquitetônico completo, que já está em curso. A boa notícia foi anunciada pela arquiteta Simone Neutzling, da Perene Patrimônio Cultural. De acordo com a arquiteta, a iniciativa abrange ainda o plano de requalificação da Praça da Aliança, lugar simbólico de encontro e memórias dos moradores locais. Tombada em nível municipal desde 2011, o prédio foi construído no século XIX e tem um importante papel social e histórico da memória gaúcha e na comunidade pesqueira localizada às margens do canal São Gonçalo.

A proposta foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, no segmento Memória e Patrimônio, promovido pela Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e apresentada na última semana em evento organizado pelo pároco Michel Schellin Canez, em Arroio Grande. "Essa etapa essencial, não apenas viabiliza a execução da obra, mas também permite, após a aprovação pelos órgãos de preservação, a captação de recursos via leis de incentivo à cultura", destaca a arquiteta.

Para consolidação do projeto da praça acontecerá um processo de escuta coletiva, com rodas de conversa conduzidas pela antropóloga Liza Bilhalva. "Serão cinco encontros e como a comunidade é formada pela diversidade, uma das premissas básicas é a inclusão", observa.

A primeira delas acontecerá no dia 18 de junho, às 9h30, na comunidade de Santa Isabel. Para o padre Michel, essa conexão será fundamental já que permitirá que as pessoas contribuam com os seus saberes populares. O projeto tem duração de doze meses e teve início em março, com visita técnica e serviços preliminares.