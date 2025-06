Agricultores realizam mobilização em Passo Fundo

Uma mobilização de centenas de produtores rurais, trabalhadores, sindicatos e lideranças que ocuparam a Avenida Brasil com tratores e máquinas agrícolas ocorreu no fim da semana passada, em Passo Fundo. A manifestação teve início no trevo da Caravela e seguiu em direção ao centro da cidade, em um protesto pela aprovação do projeto de securitização das dívidas rurais.

O movimento, que reuniu agricultores de Passo Fundo, Marau, Tio Hugo, Pontão, Coxilha e outras cidades da região, contou ainda com a presença de empresários locais e lideranças municipais No trecho da esquina da Avenida Brasil com a rua Bento Gonçalves, foram realizadas falas públicas para reforçar o apelo ao governo federal, deputados e senadores. A principal reivindicação é a implementação imediata da securitização das dívidas como forma de dar fôlego aos agricultores que enfrentam sucessivos prejuízos causados por estiagens e eventos climáticos extremos.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, Marinês Scapini Penz, membros da diretoria do sindicato e diretores Oscar José Mário e Juraci Luviseto, estiveram no "tratoraço". "Estamos nas ruas porque o agricultor não aguenta mais esperar. Queremos produzir, queremos seguir no campo, mas para isso precisamos de apoio. A união que vimos hoje mostra que todos os agricultores, sindicatos, empresas, comunidade em geral, estão lutando por um objetivo comum: garantir condições dignas para seguir alimentando o país. A hora de agir é agora", declarou.