Gramado recebe exposição sobre a importância da água

Uma experiência interativa que faz o público conhecer o ciclo da água por meio de instalações artísticas e óculos de realidade virtual, com uma aguardada mostra de cinema ambiental. Essa é a proposta da exposição itinerante "Olho D'Água - Artes Líquidas e Águas Visuais", que estará no município de Gramado entre os dias 11 e 14 de junho, no estacionamento da Vila Olímpica.

Na quarta (11), quinta (12) e sexta-feira(13), o atendimento será restrito a escolas, mediante agendamento. No sábado (14), a exposição fica aberta ao público em geral das 14h às 18h e, também nesse dia, acontece a "Mostra Cine ao Ar Livre" às 18h. A entrada é gratuita.

Para a diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, o apoio a projetos desta relevância reforça o compromisso de ir além da prestação de serviços. "Queremos, cada vez mais, contribuir para o desenvolvimento socioambiental das comunidades em que estamos presentes, para que também se tornem agentes transformadores de cidades mais ambientalmente conscientes e sustentáveis", afirma.

Com o intuito de despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora, o projeto tem como tema "Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos" e traz à tona a exposição, que acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital que leva diversas ferramentas artísticas e tecnológicas para conectar o público por meio da visão, do som e do movimento, de forma a proporcionar uma experiência interativa.

A exposição oferece uma experiência de realidade virtual, em que o público pode mergulhar no universo da animação 3D, realizar um percurso que parte de uma nascente (olho d'água), chegar a rios maiores e desaguar no mar.