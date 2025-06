Prefeitos de cidades do Vale do Rio Pardo fazem cobranças sobre construção de acessos na duplicação da RSC-287

Uma reunião na sexta-feira (6), na prefeitura de Santa Cruz do Sul, reuniu o promotor da cidade, Érico Barin, prefeitos da região do Vale do Rio Pardo e representantes da concessionária Rota de Santa Maria para discutir os acessos às propriedades durante as obras de duplicação da RSC-287.Inicialmente, a concessionária havia começado a notificar moradores para que cada um fizesse seu próprio projeto de acesso, o que gerou forte reação dos prefeitos.

Diante da pressão, as notificações foram canceladas e o governo do Estado assumirá a responsabilidade pelos acessos consolidados ao longo do trecho em duplicação. A concessionária garantiu que ninguém ficará sem acesso ou será cobrado por isso, mas ainda aguarda definições do governo estadual para seguir com os projetos.

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, reclamou da falta de transparência da Rota de Santa Maria e da ausência de acesso aos projetos. Enquanto isso, moradores de trechos em obras, como em Santa Cruz e Tabaí, seguem inseguros quanto ao futuro de seus acessos.

Outro prefeito a se manifestar, o representante de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, também esteve presente e reforçou a necessidade de travessias seguras e acessos bem planejados. A duplicação da RSC-287 prevê 204 km entre Tabaí e Santa Maria, com 68 acessos a estradas públicas, e quase 2 mil acessos a propriedades privadas ao longo dos 130 km duplicados até 2028.