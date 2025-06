Local de atendimento a crianças e adolescentes é reaberto em Erechim

A cidade de Erechim teve, no fim da semana passada, a reinauguração oficial da Casa Azul, espaço do Lar da Criança dedicado ao acolhimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O evento contou com a presença de autoridades municipais, membros da comunidade e representantes de instituições parceiras.

A unidade foi reformada e reorganizada com foco na criação de um ambiente mais humanizado, seguro e acolhedor. O presidente da Associação Beneficente Lar da Criança, Luiz Felipe de Marchi, falou sobre o significado do projeto: "Foram muitos meses de trabalho, dedicação e parceria para que este sonho se tornasse realidade. A Casa Azul renasce como símbolo de amor, proteção e cuidado. Agradecemos profundamente a todos que contribuíram direta ou indiretamente para que hoje possamos oferecer um espaço mais digno e afetivo às nossas crianças", completou.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, destacou a importância do investimento em políticas públicas voltadas à proteção da infância: "A Casa Azul simboliza mais do que uma nova estrutura física. Ela representa o nosso compromisso com o futuro de Erechim, com o cuidado, o acolhimento e o respeito que nossas crianças merecem", afirmou o prefeito.

O presidente do Poder Legislativo de Erechim, vereador Fifo Parenti, também prestigiou a cerimônia e enfatizou o papel do Legislativo na promoção de iniciativas sociais. "A Câmara de Vereadores tem o dever de apoiar causas como esta, que fazem a diferença na vida de tantas famílias. A reinauguração da Casa Azul é uma vitória coletiva - da comunidade, das lideranças e, acima de tudo, das crianças que aqui encontrarão um novo lar", finalizou