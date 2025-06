Esteio inicia hoje a vacinação de jovens contra a dengue

Nesta segunda-feira (9), as unidades básicas de saúde (UBSs) de Esteio e o Centro Integrado de Atenção à Saúde (Cias) vão começar a aplicar a vacina contra a dengue em moradores de Esteio que tenham entre 10 anos e 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias). A meta da Secretaria Municipal da Saúde é imunizar 90% dos esteienses desta faixa etária, que gira em torno de 4,5 mil pessoas. Inicialmente, o município recebeu 900 doses do imunizante Qdenga, fabricado pela empresa farmacêutica japonesa Takeda.

Nas UBSs, a vacinação deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h às 16h45min. No Cias, que funciona como uma UBS com horário estendido, a aplicação pode ser feita também de segunda a sexta, das 17h às 20h45min.

Para estar protegido, é necessário receber duas doses da vacina. A segunda deve ser aplicada três meses depois da primeira. Pessoas infectadas pelo vírus da dengue devem aguardar seis meses para o início do esquema vacinal. Caso a infecção ocorra após a primeira dose, não há alteração no tempo de intervalo, desde que a segunda dose não seja aplicada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Em 2025, de acordo com a prefeitura, Esteio já registrou 567 notificações de casos suspeitos de dengue, sendo que 115 foram confirmados.