Usina de resíduos sólidos será reativada em Venâncio Aires

O município de Venâncio Aires deu início às obras de reestruturação da Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Linha Estrela. A iniciativa, coordenada pelas Secretarias do Meio Ambiente e de Infraestrutura e Serviços Públicos, tem como objetivo viabilizar o licenciamento ambiental e a retomada das atividades na unidade, que está desativada desde a interrupção da parceria com a cooperativa que anteriormente operava no local.

Entre as principais intervenções previstas, está a concretagem de todo o terreno da usina, medida que busca eliminar o depósito direto de resíduos no solo. A nova estrutura garantirá que todo o trajeto dos resíduos - desde a entrada dos caminhões até a pesagem, triagem e saída - ocorra sobre superfície pavimentada, oferecendo maior segurança ambiental e operacional. Além disso, serão realizadas melhorias na estrutura física do prédio, incluindo reformas nos vestiários e banheiros.

Paralelamente às obras, a prefeitura lançará uma licitação para contratação de uma empresa especializada que assumirá a triagem e o transbordo dos resíduos sólidos recolhidos em Venâncio Aires. A empresa vencedora deverá operar com maquinários próprios e contratar mão de obra para a execução do serviço.

A expectativa da Administração Municipal é que o investimento nas melhorias alcance até R$ 500 mil, com conclusão prevista para os próximos três meses. Com a reativação da usina, o município pretende garantir maior eficiência na gestão dos resíduos sólidos, além de atender às exigências ambientais para o funcionamento adequado da estrutura.