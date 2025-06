Conclusão do segundo Centro Administrativo de Santa Cruz do Sul pode ocorrer até o fim deste ano

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes visitou o Centro Administrativo II para acompanhar o andamento da obra, atualmente em fase final de acabamentos. Com sete andares e um subsolo para estacionamento, o prédio fica localizado na esquina das ruas Coronel Oscar Rafael Jost e 28 de Outubro e foi projetado para concentrar os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito, além de diversas secretarias municipais que hoje funcionam em diferentes pontos da cidade.

A proposta é centralizar a estrutura administrativa ao lado do Centro Administrativo I e do Ginásio Poliesportivo, facilitando o acesso da população, reduzindo gastos com aluguéis e promovendo maior eficiência nos serviços públicos.

No momento, a construtora trabalha na instalação do piso, colocação de vidros, pintura interna e externa, fixação de acessórios e outros detalhes de acabamento. A conclusão da obra está prevista para o final deste ano ou início de 2026. O valor investido até agora é de R$ 29 milhões.