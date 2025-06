Feipet inicia neste domingo na Fenac, em Novo Hamburgo

Considerada a maior feira profissional do setor veterinário e de animais de estimação da região Sul do Brasil, a Feira de Negócios para Animais de Estimação (Feipet) inicia neste domingo (8) na Fenac, em Novo Hamburgo. A feira, que ocorre até a terça-feira (10) reunirá lojistas, empreendedores, médicos veterinários, tosadores, banhistas e acadêmicos em uma programação que une negócios, inovação e qualificação profissional. Segundo a organização do evento, a expectativa é atrair cerca de oito mil visitantes ligados ao setor ao longo dos dois dias para acompanharem mais de 60 expositores e cerca de 100 marcas que apresentarão tendências, produtos e serviços que movimentam o mercado pet.

As exposições variam entre medicamentos, equipamentos veterinários, itens de higiene, acessórios, utensílios, alimentos e maquinários para a venda. O evento também será palco do campeonato Tosa Groom Sul, a principal competição de tosa do Rio Grande do Sul, que reúne aproximadamente 400 participantes de diferentes localidades do Brasil.

A coordenadora da feira, Camila Cruz, diz que os impactos do evento são significativos para todas as categorias deste setor. "Ter uma feira regional em a gente possa trazer inovação, novas tendências, colocar o distribuidor cara a cara com o lojista é muito importante para todo segmento pet. Desde o próprio veterinário, que é o dono da clínica ou que opera dentro de um hospital, até o lojista, o dono de petshop que também atua nesse mercado", afirma.

Dados do Instituto Pet Brasil (IPB) e da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) apontam que o mercado pet nacional está em ascensão a cada ano, visto que fechou o ano de 2024 com um faturamento total de R$ 75,4 bilhões, um crescimento de 9,6% comparado a 2023. Segundo a Abinpet, a venda de alimentos industrializados para animais de estimação encerrou 2024 com R$ 40,8 bilhões, demonstrando a importância deste setor para o mercado.

Dentre as principais exigências, destaca-se o setor de inovação alimentício aos animais de estimação. "A gente tem cada vez mais uma preocupação de ter rações específicas para cada caso. Por exemplo, um cachorro idoso, um cachorro que participa de campeonatos. A gente pensa muito em inovação e maquinário, que realmente tem cada vez mais coisas tecnológicas, como o próprio banho e tosa. Os sopradores, que são bem barulhentos, cada vez são mais silenciosos, que era uma coisa que incomodava muitos animais, porque é alto. Mas a gente vê a inovação em várias partes", explica Camila.

. Além das exposições, o evento conta com seminários, como o Vet 360, que reúne palestras gratuitas direcionadas à atualização e capacitação de médicos veterinários e demais visitantes. Dentre os principais temas a serem abordados estão a saúde de pets idosos, dermatologia, comportamento canino e estratégias de vendas.

A feira ocorre na avenida das Nações Unidas, nos pavilhões da Fenac, entre os dias 8 e 10 de junho a partir das 13h e encerra às 20h. A entrada é franca e não será permitido menores de 14 anos. Interessados podem adquirir seus ingressos antecipadamente através do site da Feipet (feipet.com.br) ou diretamente no local.