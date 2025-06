Encantado sedia seminário sobre o municipalismo

A cidade de Encantado será, de 10 a 14 de junho, o centro das atenções do municipalismo brasileiro quando realizará o 3º Seminário Brasileiro do Municipalismo - Cidades Colaborativas. O evento reunirá prefeitos, vereadores, gestores públicos, técnicos e lideranças comunitárias de diversos estados. O encontro acontece no Centro Administrativo Adroaldo Conzatti

O seminário abordará temas atuais e essenciais para a gestão pública moderna, como inovação administrativa, cidades inteligentes, sustentabilidade, participação cidadã, consórcios intermunicipais e governança colaborativa.

O presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson Conzatti, organizadora do evento, destaca que será uma oportunidade para capacitação e integração de lideranças locais com representantes de todo o país. "É um seminário que eleva Encantado ao protagonismo nacional, mostrando o exemplo da cidade na união entre poder público e comunidade. O Cristo Protetor, maior estátua de Cristo do mundo, é o símbolo vivo dessa colaboração. A expectativa é receber uma centena de participantes ao longo dos cinco dias de programação, consolidando Encantado como referência em cidades colaborativas e gestão pública inovadora", afirmou.