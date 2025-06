Pelotas recebe R$ 5 milhões em obras na rede pluvial

A instalação de tubulações de drenagem na rua Luciana Lealdina de Araújo, no bairro Cruzeiro, em Pelotas, deve auxiliar na condução das águas pluviais do bairro Os trabalhos estão adiantados, a ligação com o Canal do Pepino já está feita, agora a tubulação será instalada no percurso da rua, com cerca de 400 metros, além de caixas boca de lobo para coleta ao longo da via. Toda a operação é acompanhada pelo Sanep. Os investimentos totalizam mais de R$ 500 mil.

Com a rede pluvial implantada, as águas da chuva serão conduzidas até o canal localizado na avenida Bento Gonçalves, o qual integra o cronograma constante de limpezas promovido pela autarquia.

Durante o anúncio das intervenções, o presidente da Associação dos Moradores do bairro Cruzeiro, Marcelo Ribeiro, celebrou a efetivação das obras de drenagem em atendimento às reivindicações da população da região. "Que bom que esse projeto será executado, para acabar com a água entrando nas casas e com as ruas que enchem de água. Ficamos muito felizes por essa assinatura", pontuou.

Esta e outras obras fazem parte de uma contrapartida da construtora PORTO5 negociada com a prefeitura, por contra dos empreendimentos na cidade. Ao todo, as intervenções devem totalizar quase R$ 5 milhões. Além das tubulações, estão previstas a instalação de uma caixa d'água no bairro Areal, no terreno ao lado do Instituto de Menores, cuja área foi adquirida pela empresa e será doada ao município junto com a obra da caixa d'água.

Além disso, uma Estação Elevatória com bombas está sendo construída na avenida Domingos de Almeida, para otimizar a vazão de águas, entre essa avenida e a Ferreira Viana.

Também naquela região do bairro Areal será entregue uma nova adutora que irá garantir o abastecimento de água para a população dos bairros Areal Fundos, Recanto de Portugal e Laranjal.