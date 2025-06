Marinha do Brasil faz doação de barcos em Lajeado

A prefeitura de Lajeado, por meio da Defesa Civil, recebeu a doação de duas embarcações da Marinha do Brasil. As embarcações são acompanhadas de motores de 15 Hp e 25 Hp, para uso em resgates em situações adversas. As doações são oriundas de apreensão em operações de combate ao crime. Agora, as embarcações passam por manutenção geral e, posteriormente, receberão pintura.

Os barcos ficam com a Defesa Civil e serão utilizados em situações adversas por Bombeiros Militares e por voluntários cadastrados pela Defesa Civil, que tenham a habilitação Arrais-Amador.

Conforme o secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto Locatelli, as doações são importantes reforços para atuação em casos de emergência, como as enchentes de 2023 e 2024. "Trata-se de um importante fortalecimento da segurança nas operações realizadas por bombeiros e os voluntários cadastrados durante emergências causadas por enchentes. As embarcações foram entregues à Defesa Civil e estarão à disposição para serem utilizadas no resgate de pessoas em situações decorrentes de eventos extremos", explica Locatelli.

A Defesa Civil de Lajeado já adquiriu um barco e dois botes, cada um com capacidade para até seis ocupantes. O barco terá um motor de 30 Hp de potência, e os botes terão motores de 40 Hp. Também foi adquirida uma camionete Nissan Frontier cabine dupla, motor diesel com tração nas quatro rodas. Em emergências, o uso das embarcações deverá ocorrer mediante a pilotagem de um bombeiro militar acompanhado de um voluntário da Defesa Civil.