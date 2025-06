Avançam obras de pavimentação no acesso à cidade de Barão do Triunfo

O governo estadual está investindo R$ 50 milhões numa obra aguardada há décadas pelos moradores de Barão do Triunfo, na região sul do Estado: a pavimentação do acesso municipal pela ERS-711. As intervenções no trecho de 20 quilômetros até Mariana Pimentel seguem em andamento, e são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Os serviços contam com quatro quilômetros de terraplenagem e drenagem já concluídos, além de 2,5 quilômetros de base e sub-base finalizados. Os trabalhos avançam no sentido Mariana Pimentel - Barão do Triunfo. A próxima etapa nesse segmento será a aplicação da capa asfáltica.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressalta o rigor na execução dos trabalhos. "A sequência dos serviços está alinhada ao cronograma estabelecido, com fiscalização técnica permanente, para assegurar a qualidade e a conformidade com as normas de engenharia rodoviária. A expectativa é que, com as condições climáticas favoráveis, os próximos trechos avancem com celeridade", projeta.

O acesso a Barão do Triunfo está entre as 19 ligações asfálticas em andamento no Estado. Desde 2019, outras 24 foram entregues, e o governo se prepara para iniciar mais oito acessos.