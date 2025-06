Prefeito de Passo Fundo se reúne com o DNIT, em Brasília, para tratar sobre a duplicação da BR-285

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, esteve nesta quarta-feira (4) no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília, para tratar da obra de duplicação da BR-285. Durante a reunião com uma das coordenadoras da instituição, Luciana Otílio Buregio, o prefeito, que esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, destacou a relevância estratégica da duplicação e afirmou que o município se dispõe a investir recursos próprios para viabilizar a obra.

O projeto, em elaboração pelo governo federal, está avançado e tem conclusão prevista para o segundo semestre deste ano. Ele contempla um trecho de aproximadamente 12 quilômetros, entre o acesso ao bairro São José e a ERS-324, nas proximidades do trevo de entrada do município de Pontão.

"Estamos acompanhando de perto cada etapa desse processo. A partir da finalização do projeto, o governo tem a possibilidade de licitar a obra, dando sequência ao processo que vai transformar a mobilidade urbana da nossa cidade. Estamos dispostos a investir recursos próprios do município para ajudar a tornar essa obra realidade", afirmou Pedro.

A coordenadora do DNIT confirmou o interesse do governo federal em incluir a obra no Orçamento Geral da União para que possa ser licitada em 2026.