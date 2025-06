Capão da Canoa terá PPP para a iluminação pública

A prefeitura de Capão da Canoa terá o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para estruturar uma parceria público-privada (PPP) da iluminação pública do município. O termo de colaboração com foco na modernização da gestão de todo o sistema, que compreende a substituição de 12 mil luminárias para tecnologia LED, foi celebrado na semana passada.

Capão da Capão é o segundo município do Litoral a buscar a parceria do BRDE. Depois de concluir no ano passado os leilões de PPPs da iluminação pública de Santa Maria e Sapiranga, o banco já trabalha na modelagem do projeto de concessão de Tramandaí, também entre os principais destinos dos veranistas gaúchos. Ainda estão em andamento tratativas cpara uma futura parceria com Xangri-lá.

Os leilões de Santa Maria e Sapiranga representam investimentos na ordem de R$ 346 milhões. O modelo de PPP que o BRDE trabalha compreende um diagnóstico completo da infraestrutura atual e das necessidades de ampliação do serviço; a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica; os indicadores de desempenho; e o mecanismo de remuneração de quem assumir a concessão. Nos novos modelos, todo o sistema passa a ter telegestão em 100% dos pontos de iluminação, o que garante maior agilidade na sua manutenção.