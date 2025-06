Cedil amplia os atendimentos em Passo Fundo

A chegada do novo equipamento da Cedil à sua matriz em Passo Fundo já está repercutindo em mais agilidade para o atendimento aos pacientes. Com o Signa Champion 1.5T, recentemente integrado ao ecossistema de diagnóstico que já contava com um 3 Tesla, aparelho de ressonância magnética, foi possível ampliar o número de exames diários entre 20% e 25% e, assim, evitar agendamentos noturnos.

A tecnologia embarcada do novo equipamento inclui recursos de inteligência artificial que aprimoram a qualidade das imagens e agilizam a configuração dos exames, permitindo maior precisão diagnóstica em especialidades como ortopedia, traumatologia, oncologia e neurologia. Já o 3 Tesla possui o dobro do campo magnético, o que permite obter imagens ainda mais detalhadas e precisas do corpo, facilitando a identificação de alterações e patologias.

O grupo Cedil realiza mais de 20.000 exames todos os meses, contando com outra filial em Passo Fundo. A empresa está em expansão no RS com unidades já instaladas em Marau, Sananduva, Lagoa Vermelha e Santa Cruz do Sul, além de Lages/SC e de duas unidades sob a bandeira Radimagem em Porto Alegre, a mais recente inaugurada no final de abril, num investimento de R$ 8 milhões.