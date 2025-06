Centro de Inovação e Tecnologia de NH ingressa em nova fase

O Novo Hamburgo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) iniciou em junho um novo capítulo em sua trajetória de desenvolvimento com a adoção de um modelo de governança próprio, baseado em referências internacionais e estruturado para garantir sustentabilidade e impacto permanente. Esta etapa marca um novo momento com a fase 2 do projeto, com duração de dois anos e foco na consolidação do CIT como uma política pública municipal de longo prazo.

A nova estrutura foi apresentada em reunião do Conselho de Administração do CIT, no dia 9 de maio, e inclui regimento interno, conselho ampliado, câmaras temáticas e um plano estratégico de captação de recursos. Essa evolução permitirá que o centro amplie seu alcance, atraia investimentos públicos - via emendas parlamentares, fundos de inovação e editais de fomento - e privados, e integre o CIT de forma definitiva à política de desenvolvimento de Novo Hamburgo.

A prefeitura de Novo Hamburgo destaca o papel essencial da Fenac na criação e estruturação do Centro de Inovação e Tecnologia. A Fenac foi responsável pela fase 1 do CIT, orientando a mobilização de lideranças, a definição de estratégias, o credenciamento de startups e parceiros, a gestão do hub físico e o início dos programas de inovação.

Apesar dos avanços, a fase inicial também revelou limitações, como a dificuldade da estrutura então vigente em captar recursos públicos. A partir dessa constatação, foi iniciado um processo de reestruturação inspirado em cases internacionais de sucesso, como os ecossistemas de inovação de Medellín (Colômbia), Barcelona (Espanha), Recife (Brasil), MaRS (Canadá) e Station F (França).

A fase 2, iniciada no dia 1º deste mês, traz um plano para institucionalizar a cultura da inovação em Novo Hamburgo. O foco está na ativação plena do hub (incluindo o programa CIT 360), na captação de investimentos e na consolidação de instrumentos legais como a nova Lei Municipal de Incentivos Fiscais, o Fundo Municipal de Inovação (FINH) e o Sistema Municipal de Inovação.

Essa fase também contempla a criação de um Escritório de Projetos, com capacidade técnica para elaborar propostas e executar ações com excelência. Há ainda a Aliança para Inovação, que une poder público, universidades, empresas, startups e sociedade civil em uma agenda comum para o desenvolvimento territorial. A ideia é de que, a partir de 2026, o centro opere com autonomia, sustentabilidade.