Hospital de Clínicas de Ijuí confirma instalação de unidade pediátrica

No mês em que celebra seus 90 anos, o Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) tem mais um motivo para comemorar: o Ministério da Saúde confirmou a construção de uma unidade pediátrica na instituição. O anúncio foi feito durante visita técnica de representantes da pasta e da Secretaria Estadual da Saúde (SES) à instituição, que ocorreu nesta semana.

O Ministério confirmou não apenas o projeto inicial, que previa a implementação de um serviço oncológico para atender o público infantojuvenil, mas, também, um centro pediátrico integral, incluindo especialidades como gastroenterologia, traumatologia, e cardiologia - além de uma unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica com 10 leitos. Todos terão atendimentos clínicos e cirúrgicos. O projeto-piloto será inserido no sistema oficial do governo federal, etapa necessária para a liberação dos recursos que viabilizarão a obra.

Responsável pelo anúncio, Rejane Soares, consultora técnica da Coordenação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, destacou a relevância do hospital para o avanço da assistência pediátrica na região. "Sabemos como é difícil para uma criança ou adolescente percorrer longas distâncias para receber atendimento especializado. Considerando que o município conta com curso de medicina, residência em pediatria e residência multiprofissional, todos voltados à formação de novos profissionais, este é um passo importante e necessário", completou

O presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri, reiterou o papel decisivo dos colaboradores na consolidação da instituição como modelo em saúde no Rio Grande do Sul. Atualmente, a instituição é referência para 283 municípios da macrorregião. Para ele, a nova unidade é decisiva para tornar o HCI a maior casa de saúde do interior. "Vivemos uma realidade de grande desassistência em nossa região, e estamos empenhados em transformá-la com responsabilidade e dedicação", disse.