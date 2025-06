Parque de luzes inaugura neste fim de semana, em Gramado

A partir deste sábado (7) a Serra Gaúcha receberá uma nova atração temática, o Lumni Gramado, um parque iluminado com mais de 50 mil luzes coloridas ao ar livre. O local possui 12 hectares de área no interior de Gramado, na região da Linha Tapera e tem capacidade para receber cerca de 700 pessoas em cada exposição. De acordo com a administração do local, os ingressos para a inauguração estão esgotados.

Um dos sócios do parque, Marcelo Mendonça, explica de onde surgiu a ideia de criar um parque temático noturno. "O parque é um conceito que nós trouxemos de fora, andando por diversos empreendimentos ao redor do mundo, como os Estados Unidos. A gente teve como ideia trazer para Gramado, uma cidade que contempla as luzes, porque, obviamente, tem um número de turistas com uma representatividade muito grande e eventos como o Natal Luz", diz.

O espaço terá luzes com pontos de fibra óptica, que, segundo Mendonça, causam menos impacto ao meio ambiente. "Quando a gente falava na iluminação do parque, algumas pessoas achavam iríamos colocar luzes incandescentes, que a gente sabe que impacta a área rural, como a fauna e a flora. Nós temos pontos de fibra óptica, a diferença dela é que ela impacta muito pouco no ambiente. Tanto é que o nosso campo principal, depois de um de um laudo que nós fizemos de luminescência, impacta 10 vezes menos do que um poste de luz da rua", explica.

Ele complementa explicando que um dos grupos de investidores, proprietário de uma empresa de energia fotovoltaica, que é a produção de eletricidade a partir da luz solar, está desenvolvendo um estudo para instalar estes equipamentos no parque que captem energia limpa.

As luzes serão distribuídas em campos, como a Árvore da Vida, Fire Flight e Rua Listrada, além de um jardim de tulipas e um túnel de luzes com 60 metros. Além da atração principal, o local conta com espaço reservado para as crianças e dois restaurantes de comida italiana e hamburgueria artesanal. Localizado na rua Semilda Fisch Riegel, 2.900, o parque estará aberto todos os dias entre às 18h até 00h. A entrada custa R$ 99,90 para adultos e crianças, estudantes e idosos pagam meia-entrada, mediante apresentação de documentos.