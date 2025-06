Prefeitura e Feevale iniciam projeto de startups em escolas municipais

Pela primeira vez, Novo Hamburgo será palco do projeto Startup Teens, uma iniciativa que busca estimular o empreendedorismo e a inovação entre estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede municipal. O programa é desenvolvido pela Diretoria de Inovação da Universidade Feevale, em parceria com as escolas e a prefeitura de Novo Hamburgo.

O primeiro encontro presencial ocorre nesta quarta-feira (4), às 13h30, no Centro de Inovação Tecnológica (CIT), localizado na Rua Mundo Novo, 805, bairro Canudos.

Voltado a estudantes e um professor responsável de cada escola participante, o Startup Teens propõe uma imersão no universo do empreendedorismo. Com encontros semanais — sendo seis online e dois presenciais — os jovens são incentivados a desenvolver ideias, resolver problemas reais e criar soluções inovadoras.

Durante o programa, os alunos terão acesso a mentorias com profissionais, explorando conceitos como design thinking, validação de ideias e desenvolvimento de Mínimo Produto Viável (MVP). A jornada culmina com o Pitch Final, em que as equipes apresentam suas propostas para uma banca avaliadora, simulando o ambiente real das empresas