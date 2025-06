Eldorado do Sul recebe projeto voltado à retomada

Nesta quarta-feira (4), às 16h30, a Praça Central de Eldorado do Sul será palco do lançamento do Cidade Empreendedora Retomada, programa desenvolvido pelo Sebrae RS, voltado à recuperação econômica de municípios fortemente atingidos pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. O evento marca a assinatura do convênio com Eldorado do Sul, uma das cidades mais impactadas pela catástrofe climática de 2023.

Com foco na retomada econômica, fortalecimento da gestão pública e apoio direto a pequenos negócios, o programa propõe uma atuação estruturada em quatro eixos centrais: Gestão Municipal, Desburocratização, Compras Governamentais e Educação. Entre as ações previstas estão diagnóstico estratégico, oficinas, mentorias, modernização da gestão e capacitações para fomentar o ambiente empreendedor local.

Em Eldorado do Sul, cerca de 95% do território foi inundado em maio de 2023, forçando milhares de moradores a deixarem suas casas e afetando profundamente o comércio e os serviços da região. Segundo levantamento do Sebrae RS, mais da metade dos micro e pequenos empreendedores ainda não conseguiram retomar integralmente suas atividades desde então.

Além de apoiar os negócios locais, a iniciativa quer modernizar a administração pública e integrar o município a experiências de sucesso. Um dos pilares do programa será a valorização de compras públicas como mecanismo de estímulo à economia local, articulando políticas de capacitação para que mais empresas locais possam vender ao poder público.

O projeto propõe ainda uma abordagem educacional, com foco na formação de professores e gestores escolares para estimular desde cedo a mentalidade empreendedora entre os jovens. Ao todo, o cronograma de trabalho prevê um conjunto de medidas para garantir que os municípios participantes estejam mais preparados para superar os efeitos da crise e construir uma base sólida de desenvolvimento.