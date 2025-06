Ponte entre as cidades de Capitão e Arroio do Meio é inaugurada

A sexta ponte do projeto Construindo Pontes através do Associativismo foi inaugurada no distrito de Arroio Grande, em Arroio do Meio. A estrutura está instalada na estrada Júlio Schnack - AM 330, que é uma importante ligação entre a cidade e o município de Capitão.

Com 12 metros de extensão e construída em aço e concreto, a ponte é resultado de uma mobilização envolvendo a CIC Vale do Taquari (CIC VT), empresas parceiras, o programa Reconstrói RS, a Federasul e a prefeitura de Arroio do Meio. Com um investimento total de cerca de R$ 780 mil, a obra foi financiada por diferentes fontes: 73% pelo programa Reconstrói RS, 25% por investimentos privados e 2% pelo município de Arroio do Meio.

A ponte anterior que liga os dois municípios do Vale do Taquari era de madeira e foi fundamental para garantir o tráfego de veículos leves e de transporte de carga entre os dois municípios na catástrofe climática do ano passado, quando a VRS-482 teve avarias em determinado trecho, não sendo possível a passagem desses veículos. A substituição da estrutura visa contribuir com o desenvolvimento da comunidade além de ser um reforço estratégico para a mobilidade da região.

O prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, agradeceu a iniciativa e destacou a união e o voluntariado para a reconstrução da passagem entre as duas cidades. "O grande legado que fica desta obra é o voluntariado. Todos ficaram de mãos dadas, unidos, principalmente o voluntariado e o empresariado. E assim vamos nos reconstruindo, um pouco a cada dia", afirmou o chefe do Executivo.

O presidente da CIC VT, Ângelo Fontana, destacou que a entrega da ponte marca a conclusão de uma etapa importante do projeto de reconstrução das passagens em todo o Rio Grande do Sul. Ele anunciou o início de uma nova fase do programa, com propostas pré-selecionadas que passarão por análise técnica em parceria com as prefeituras. O objetivo é dar continuidade às obras, ampliando e fortalecendo a infraestrutura regional por meio do programa Reconstrói RS.