Bento Gonçalves recebe encontro de pessoas idosas

Após edições na Bahia, em São Paulo e no Pernambuco, neste ano, é a vez do Rio Grande do Sul sediar o Encontro Nacional de Pessoas Idosas do Sesc. Chegando na quarta edição, o evento vai acontecer em Bento Gonçalves, na Serra, nos dias 9, 10 e 11 de junho, reunindo, presencialmente, mil pessoas idosas de diferentes partes do território gaúcho e também do Paraná.

Na programação, o destaque é a palestra "Jornada da longevidade: a busca por uma vida mais longa, plena e feliz", ministrada pelo médico geriatra e pesquisador Emílio Moriguchi. O palestrante é doutor pela Tokai University School of Medicine, no Japão, e é reconhecido internacionalmente por sua contribuição aos estudos sobre envelhecimento saudável. Ele coordenou o Projeto Veranópolis — uma das iniciativas mais bem-sucedidas do Brasil na promoção da longevidade e qualidade de vida. Também é coautor da pesquisa "Trilha da Longevidade Brasileira", que investiga os hábitos e características de vida dos moradores de Veranópolis, município gaúcho com notável concentração de pessoas longevas.

Após a palestra, haverá ainda a transmissão do debate "Ninguém Envelhece Sozinho", com Ivanir Argenta, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa do RS, Suzimar Delaroli, analista do Trabalho Social com Pessoas Idosas no Departamento Nacional do Sesc e Mara Fontanari, representante da sociedade civil e professora aposentada. A programação, para quem participará presencialmente do evento, incluirá ainda atividades culturais e integrativas, com dança circular, ginástica cerebral, oficinas de tecnologia e orientações sobre saúde e segurança, além de passeios turísticos como à Maria Fumaça e à Epopeia Italiana, entre outras ações cuja programação pode ser conferida a seguir. A participação presencial no Encontro é exclusiva para os membros dos grupos de idosos do Sesc, que têm inscrição gratuita