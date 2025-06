UFSM atrai estudantes estrangeiros para curso de pós-graduação

Há um ano, em maio de 2024, os cursos de graduação e pós-graduação em Meteorologia da Universidade de Santa Maria (UFSM) entraram para o quadro de instituições parceiras recomendadas para ensino e treinamento da Organização Meteorológica Mundial (WMO, de World Meteorological Organization), braço da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos de Clima e Recursos Hídricos/Água. Com isso, a área de Meteorologia da universidade tornou-se um polo de referência para a América do Sul, Caribe e países de língua portuguesa na África, possibilitando a vinda de estudantes estrangeiros e fomentando a internacionalização.

Desde então, o Programa de Pós-Graduação em Meteorologia pode oferecer até 20 bolsas de mestrado e doutorado por ano para estrangeiros, totalmente financiadas pela WMO. Atualmente, mais de 30% dos alunos do curso são estrangeiros que buscam qualificação e posteriormente regressam, levando as mais avançadas técnicas de previsão de tempo e clima para seus países. Há alunos de países como Cuba, Moçambique e Angola, entre outros.

Atualmente há apenas 14 instituições, de 11 países, credenciadas para o programa de bolsas da WMO. A UFSM é a única brasileira a figurar entre as mais relevantes para ensino e treinamento de meteorologia no mundo, ao lado da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos Estados Unidos; University of Reading, do Reino Unido; Russian State Hydrometeorological University, da Rússia; Nanjing University, da China; entre outras.

Além disso, o professor Vagner Anabor, coordenador substituto da pós-graduação tem um mandato de vice-coordenação no Consórcio de Parceiros Colaboradores de Educação e Treinamento da WMO, que regulamenta e orienta as diretrizes para organização de cursos e treinamentos em meteorologia em 193 países-membros da WMO. Foi por meio desse trabalho que a UFSM tornou-se a primeira universidade brasileira a ser outorgada como centro de referência para ensino e treinamento da WMO.