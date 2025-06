Centro de Perícias do IGP em Bagé deve ficar pronto em outubro

A construção do novo Centro Avançado de Perícias do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em Bagé, segue em ritmo acelerado e já atingiu 70% de conclusão. Com investimento superior a R$ 2 milhões, a obra é fiscalizada pela Secretaria de Obras Públicas e representa um importante avanço na modernização da infraestrutura pericial no interior do Estado.

Iniciada em agosto de 2023, a obra contempla uma área total de 542 metros quadrados, distribuída em três edificações interligadas. A conclusão está prevista para outubro deste ano. No bloco principal, funcionarão salas destinadas aos peritos, ao setor de fotografia e a reuniões, além de sanitários, refeitório e dois dormitórios.

Um segundo bloco abrigará o setor de atendimento ao público, com sala de espera, guichês, duas secretarias, sanitários e salas para exames. O terceiro prédio será voltado à necropsia, contando com salas de espera, de reconhecimento dos cadáveres e sanitários.

O projeto inclui a construção de um estacionamento para viaturas e serviços, subestação de energia elétrica, áreas de expurgo e depósito de resíduos, garantindo autonomia e segurança às atividades periciais. A obra é executada pela empresa Âncora Construções e Equipamentos.

"Estamos próximos de entregar uma importante obra para a segurança pública. Cada investimento nessa área precisa ser feito com qualidade e agilidade. Na nossa atuação no IGP em Bagé, reforçamos o compromisso com a entrega de prédios públicos modernos e voltados à excelência no serviço prestado à população", afirmou a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Para o secretário da Segurança Pública, delegado Sandro Caron, a obra é de fundamental importância para Bagé e toda a região da Campanha e Fronteira. "Com este novo centro, o Instituto-Geral de Perícias poderá atuar em diversas frentes, agilizando o resultado dos laudos periciais e prestando um atendimento de excelência à população."

O IGP realiza perícias criminais, médico-legais e criminalísticas e serviços de identificação civil e criminal, além de estudos e pesquisas, possibilitando o desenvolvimento científico na segurança pública.