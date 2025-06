Gramado vai receber Oktoberfest em 2025

A cidade de Gramado reserva mais uma novidade aos moradores e aos turistas, com a primeira Oktoberfest. Em lançamento que ocorreu no fim de semana, na Sociedade Recreativa e Cultural Reunidas, em Gramado, foi feito anúncio e confirmação do evento, que ocorrerá de 25 de setembro a 5 de outubro na Expogramado.

A celebração da cultura alemã ostentará shows com Alexandre Pires, Leonardo, Maiara e Maraisa, Clayton e Romário, Danilo e Davi e programação alemã se alternam em dois palcos ao longo dos 10 dias de evento. O palco secundário contará com apresentações culturais de bandas, grupos de danças e corais com vestimentas típicas em uma tradicional celebração da cultura germânica.

Além disso, uma feira permanente, com produtores locais, participantes da Festa da Colônia, será montada com comercialização de itens da região. Com cerca de 170 expositores, serão produtos caseiros como compotas, licores, embutidos, mel, queijos, chás, geleias, facas artesanais e artesanato rural.

É esperado público superior a 400 mil visitantes em uma área que supera 35.000m². O evento seguirá a tradição da lendária festa de Munique com um momento simbólico e solene, a abertura do primeiro barril de cerveja.