Dia dos Namorados gera expectativa no comércio de Bento Gonçalves

O comércio de Bento Gonçalves convive com as expectativas geradas pela chegada da segunda melhor data do semestre para o setor, o Dia dos Namorados. Entre os lojistas, mais de 90% esperam igualar ou aumentar as receitas auferidas em relação à mesma data do ano passado, mostra uma pesquisa conduzida pela Câmara Dirigente Lojista de Bento Gonçalves (CDL-BG).

Dentro desse universo, quase metade dos consumidores almeja alcançar vendas superiores às registradas em 2024. Enquanto 40% deles preferiram não prospectar margens de crescimento, os 60% restantes apostam em vendas 10% maiores, em média - com alguns projetando alcançar até 15% de avanço.

A pesquisa também quis especular sobre as ações capitaneadas pelos lojistas para incrementar a oportunidade de negócios no Dia dos Namorados. A maioria deles aposta em atrair os consumidores com promoções. Outros estão apostando em sorteios, lançamentos de produtos e encartes para anunciar dicas de presentes a fim de criar mais um mecanismo de venda.

Como é de costume, as compras dos casais devem se intensificar especialmente na semana do Dia dos Namorados. O comércio, assim, precisa estar atento, aconselha o presidente da CDL-BG, Marcos Carbone. "É importante estar preparado para os dias que antecedem a data, assim como a véspera, com planejamento para não ficar desabastecido e, assim, acompanhar o aumento das vendas. A oportunidade também se apresenta especial para aqueles que conseguem aliar os sentimentos envolvidos com a data à oferta de experiências, sempre um elemento cativante para surpreender e fidelizar clientes, agora e para novas datas", sugere Carbone.