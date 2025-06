Alvorada confirma a instalação de mais 10 câmeras com visão em 360 graus em pontos estratégicos

A prefeitura de Alvorada anunciou, na semana passada, que pretende instalar novas câmeras de videomonitoramento, com a tecnologia avançada Speed Dome para reforçar a segurança no município. O anúncio foi feito durante reunião realizada pela Secretaria de Segurança e Mobilidade com representantes das forças de segurança que atuam na cidade.

A iniciativa prevê não apenas a ampliação da rede de câmeras, mas também o compartilhamento das imagens entre a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil, promovendo integração efetiva e agilidade nas ações de prevenção e combate à criminalidade. As novas câmeras serão instaladas em locais definidos de forma conjunta entre os órgãos, levando em conta critérios técnicos e estratégicos.

Atualmente, a cidade da Região Metropolitana conta com 46 câmeras externas tipo Speed Dome em operação. Com as novas unidades, o sistema passará a ter 56 câmeras modernas, além das mais de 400 câmeras fixas que já monitoram prédios públicos, escolas e espaços municipais. Ainda não foi confirmada a data para a instalação dos equipamentos.

Os equipamentos terão visão 360º, imagens coloridas 24h e resistência a diversas condições climáticas. Nove delas terão ainda capacidade de leitura de placas e reconhecimento de veículos.

O secretário adjunto de Segurança e Mobilidade, Luis Ernesto Zottis, destacou o avanço representado pela união das instituições. "A definição conjunta dos pontos estratégicos fortalece a integração entre as forças. Essa conquista é fruto de um esforço coletivo e garantirá mais efetividade no combate à criminalidade em Alvorada", afirmou.