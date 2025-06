Novo contrato para gestão da Rodoviária de Santa Cruz do Sul é assinado

O prefeito Sérgio Moraes e o representante legal da Estação Rodoviária de Santa Cruz do Sul, Gustavo Henrique Pauli, assinaram um Protocolo de Intenções que estabelece as condições para o novo funcionamento do local. De acordo com o documento, o Terminal Rodoviária Laurêncio Schuh, como é denominado, passa a ser gerido pela cessionária, que ficará responsável pela manutenção do complexo pelo período de 10 anos.

O contrato inclui, além da melhoria e adequações que se fizerem necessárias, assegurar a segurança patrimonial, a limpeza e a instalação de área de espera climatizada. Uma sala também deverá ser disponibilizada para a Guarda Municipal.

Outro item do contrato determina que, as eventuais obras e reformas deverão ter a anuência do município para sua execução. A concessionária deverá, também, apresentar prestação de contas sobre os valores aplicados com a comercialização do terminal rodoviário.

O documento traz ainda as dificuldades enfrentadas pelo serviço de transporte público intermunicipal e estadual, causando o fechamento de estações rodoviárias. Das 384 existentes no RS, até novembro de 2024, 184 estavam em funcionamento