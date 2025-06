Prefeitura de Novo Hamburgo e Senai vão oferecer cursos para três setores industriais

Com foco no desenvolvimento econômico e na geração de empregos, a prefeitura de Novo Hamburgo firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a oferta de cursos gratuitos de qualificação e iniciação profissional voltados à indústria coureiro-calçadista, construção civil e metalmecânica. A iniciativa busca atender à crescente demanda por mão de obra especializada, especialmente diante do interesse de uma nova empresa do setor em se instalar no município.

Inicialmente, os cursos que serão oferecidos pelo Senai em parceria com os sindicatos contemplam áreas essenciais da indústria calçadista, como operação de máquinas de corte e costura de calçados. Na área da construção civil, com capacitações em reparos em alvenaria, pintura, circuitos elétrico residenciais e eletricista instalador predial de baixa tensão. Também há previsão de turmas para o setor metalmecânico com ajustador mecânico e mecânico montador de máquinas.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Daiana Monzon, destaca que os cursos foram pensados para promover a empregabilidade e atender diretamente às necessidades do setor produtivo. "Estamos estruturando uma estratégia em duas frentes: a primeira, com cursos gratuitos já definidos com o Senai; e a segunda, com projetos em fase de estudo junto ao programa estadual Qualifica RS, que poderá ampliar ainda mais a oferta de capacitações com subsídios do governo estadual", explica.

Além da formação gratuita, a prefeitura trabalha na adesão ao edital do Qualifica RS para ampliar a oferta de capacitações em parceria com o Sistema S, com foco na inclusão social e na retomada do crescimento econômico local. Para futuras parcerias há previsão do uso de unidades móveis do Senai que possibilitam a realização das aulas com infraestrutura moderna em diferentes regiões da cidade. As informações sobre inscrições nos cursos gratuitos serão divulgadas nos próximos dias pela prefeitura.