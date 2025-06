Biomantas são instaladas em trechos da BR-470, na Serra

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está adotando soluções sustentáveis na reconstrução da BR-470, na região da Serra do Rio das Antas, após os estragos causados pelas enchentes de maio de 2024. Uma das principais técnicas em execução é a aplicação de biomantas vegetais em taludes, nas áreas inclinadas às margens da rodovia que exigem atenção especial para evitar erosões e deslizamentos.

As biomantas são compostas por fibras naturais, como coco ou palha, e têm função provisória de proteção do solo. Biodegradáveis e ambientalmente corretas, essas mantas são aplicadas sobre os taludes logo após os serviços de terraplenagem, oferecendo estabilidade ao terreno até que a vegetação definitiva se desenvolva.

O processo realizado começa com a limpeza da superfície, seguida da semeadura direta ou hidrossemeadura. Em seguida, a manta é desenrolada sobre o solo e fixada com estacas de madeira ou grampos metálicos, garantindo contato total com o terreno. Essa cobertura protege o solo da ação da chuva e do vento, reduzindo a perda de material e criando um ambiente propício para a germinação das sementes.

Atualmente, as intervenções com biomantas estão em execução em 12 pontos da BR-470. Em Veranópolis, nos quilômetros 178, 187, 189 e 190; em Bento Gonçalves, nos quilômetros 192, 194, 195, 196, 198, 199 e 211; e em Salvador do Sul, a solução é executada no km 254. As ações integram o plano de reconstrução segura, duradoura e ambientalmente responsável da infraestrutura federal.