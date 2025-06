Canela regista aumento no número de MEIs em 2025

A Sala do Empreendedor de Canela apresentou os resultados registrados nos primeiros cinco meses de 2025 em relação aos registros de Microempreendedores Individuais (MEIs). Neste período houve uma redução de 85,9% no número de empresas fechadas, desta categoria, e um aumento de 23,7% na abertura de novos micronegócios, em comparação com o mesmo período de 2024.

A agente administrativa e responsável pela Sala do Empreendedor, Vanessa do Amaral, destaca que desde a criação da Lei de Liberdade Econômica, a abertura de empresas se tornou menos burocrática, principalmente com a digitalização dos processos. Ela aponta que o atendimento em todo o Rio Grande do Sul deslanchou com essa mudança na legislação, fornecendo bases sólidas para que Canela implantasse sua estrutura. Com isso, profissionais como os contadores também foram beneficiados pela simplificação dos trâmites.

A Sala funciona junto ao Centro Integrado de Desenvolvimento de Canela (Cidica), na Rua São Francisco, número 199, no bairro Boeira. No local, empreendedores podem buscar auxílio gratuito para uma série de questões burocráticas: da abertura ao fechamento de empresas, emissão de notas e guias de pagamento, alvarás e regularizações. O serviço também atende produtores rurais com inscrição e entrega do Talão do Produtor, além de prestar orientações sobre suas obrigações.