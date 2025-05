Prefeitura de Erechim vai reequilibrar contrato com empresa de ônibus

A prefeitura de Erechim apresentou um balanço sobre o uso de gratuidades e meia passagem no transporte público municipal. No ano passado, foram mais de 2,7 milhões de passagens utilizadas. Conforme apresentado para Comissão de Estudos do Transporte Coletivo urbano de Erechim, a média mensal em 2024 de passagens de estudantes (que tem direito a pagar meia passagem) foi de 22 mil, e de passagens isentas (que são passageiros que utilizam o transporte gratuitamente como idosos e deficientes), foi de 29 mil. Isso representa mais de 50 mil passagens utilizadas de forma gratuita ou com meia tarifa todos os meses em Erechim.

Para garantir a continuidade dos serviços para população que precisa regularmente o transporte público urbano, a prefeitura de Erechim, encaminhou recentemente à Câmara de Vereadores, um projeto de lei para reequilíbrio financeiro que está previsto no contrato de concessão. Em 2025, o município vai pagar R$ 120 mil reais por mês à Empresa de Transportes Gaurama, concessionária do serviço. O valor repassado por lei, é utilizado para custeio, como por exemplo: evitando que a tarifa aumente para R$ 7,41 conforme previsto no contrato devido aos custos e também para as passagens gratuitas para as pessoas que tem direito de isenção ou meia passagem.

Para fins de prestação de contas, a concessionária apresenta relatório mensal com o total de passageiros pagantes e isentos que utilizaram o serviço de transporte coletivo urbano no mês anterior, além de possibilitar a consulta, a qualquer tempo, das informações constantes no sistema de controle de bilhetagem, garantindo transparência em todo processo