Passo Fundo aumenta espaço para atendimento veterinário

Através da Secretaria de Meio Ambiente, a prefeitura de Passo Fundo, no Norte do estado, vai ampliar a estrutura dedicada à causa animal municipal, que atende mensalmente cerca de 320 animais, entre cães e gatos, de forma gratuita. Atualmente, as consultas são realizadas na atual sede, localizada na rua Silva Jardim, no bairro Centro. De acordo com informações da prefeitura, não há fila de espera de animais e o intuito é manter a média de consultas realizadas, visto que os médicos-veterinários que atuam no local conseguem atender a demanda mensal.

O espaço a ser ampliado fica situado na avenida Brasil, no bairro Boqueirão, e tem previsão para ser entregue até o fim de junho. Nele haverá dois consultórios veterinários, que contarão com a atuação de dois médicos-veterinários, e serão ofertadas consultas clínicas gratuitas para avaliação da saúde dos animais de toda a população passo-fundense.

De acordo com informações da prefeitura, serão realizados procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, como curativos, aplicações de medicamentos, suturas superficiais, coletas para exames, fluidoterapia, entre outros. Além disso, é permitida, conforme as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), a utilização de sedativos e anestésicos locais, desde que sob supervisão permanente do médico-veterinário. A prefeitura ressalta que procedimentos cirúrgicos, anestesia geral e internações não serão realizados no local.

Além do ambulatório, o espaço sediará toda a estrutura administrativa da Coordenadoria do Bem-Estar Animal, cujo objetivo é colaborar na implantação e efetivação de programas permanentes de cuidados dos animais e consolidação de políticas públicas. Também será sede do setor de fiscalização ambiental, que contará com o reforço de novos fiscais, e os principais programas municipais de proteção animal, como o É o Bicho, de castração gratuita de cães e gatos, o Acolhe Pet, o Banco de Ração, o Cadastro para Castração e o canal para denúncias de maus-tratos.

A Secretaria de Meio Ambiente considera o novo espaço um avanço importante para a política de bem-estar animal, pois sua estrutura será adequada para o trabalho técnico, assim como os atendimentos aos animais e o acolhimento da população.

Os atendimentos vão continuar na atual sede, de segunda-feira a sexta-feira, entre às 8h e às 11h30min, com retorno a partir das 13h30min e encerramento às 17h. As consultas podem ser agendadas presencialmente pelos tutores.