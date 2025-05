Governo estadual confirma investimento de R$ 8 milhões no Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta

O governador Eduardo Leite anunciou um investimento de mais de R$ 8 milhões no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Cruz Alta. Os recursos são do programa Avançar Mais na Saúde, e serão destinados para obras de ampliação e aquisição de equipamentos em serviços como o Centro de Parto Normal, a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, a Central de Material Esterilizado e o setor de Atendimento Imediato.

"É um grande orgulho poder contribuir com este hospital que tem o ímpeto de melhorar e qualificar cada vez mais o atendimento aos pacientes. Embora ainda tenhamos muitos desafios, o Rio Grande do Sul é visto cada vez mais pelas soluções que oferece e pela capacidade de superação", disse Leite.

Além dos R$ 8 milhões anunciados, o HSVP já havia sido contemplado pelo governo do Estado com outros R$ 5,8 milhões em investimentos para qualificação dos serviços. Entre esses repasses estão os R$ 862 mil para a reforma da Unidade de Internação Santa Rita, inaugurada em novembro do ano passado, com 30 leitos adultos.

Em 2023, com um convênio de R$ 3 milhões com a Secretaria da Saúde (SES), a entidade pôde adquirir 35 equipamentos para o bloco cirúrgico e o centro de esterilização - como raio-x móvel, sistema de vídeo para endoscopia, bisturi elétrico, desfibrilador e computadores. Segundo a direção do hospital, com os novos aparelhos foi possível uma economia média de 30 minutos em cada cirurgia realizada. Há ainda, em execução, a reforma do Centro de Parto Normal e da Unidade de Cuidados Neonatal na casa de saúde.