Após um ano, obras pós-enchente prosseguem em Farroupilha

Pouco mais de um ano após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, a prefeitura de Farroupilha segue com o Plano de Reconstrução e Restabelecimento, elaborado pelo Comitê de Crise. A iniciativa surgiu na época dos desastres naturais que derrubaram pontes, causaram deslizamentos de taludes e provocaram estragos em residências e estradas, tanto na área urbana, quanto no interior do município. Até agora, já foram investidos mais de R$ 3 milhões.

O Plano é composto por diversas frentes de obras que visam não apenas recuperar os danos, mas também prevenir novas ocorrências. Um exemplo é o restauro de dois taludes, já entregues à comunidade.

O prefeito Jonas Tomazini ressalta a necessidade de seguir investindo para preparar a cidade e seu interior para episódios futuros. "Passamos por momentos de muita dificuldade durante as chuvas. Na Capela de Todos os Santos, Linha 30 e arredores (Busa), foi uma das áreas mais atingidas, com deslizamentos, cabeceiras danificadas e estradas praticamente inviabilizadas naquele momento. Poder realizar essa entrega, de uma obra de tamanha magnitude, representa também nosso sentimento de união enquanto comunidade, que em nenhum momento se deu por vencida e que hoje comemora essa vitória que é de todos", apontou.

Além dos pontos já entregues à comunidade, outras melhorias que integram o Plano de Reconstrução e Restabelecimento continuam em andamento, como os trabalhos de desobstrução e desassoreamento de arroios. As ações fazem parte do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS). Os serviços já foram executados no Arroio Biazus, em um trecho na Vila Jansen, além da comunidade de Linha 30 e do bairro Centenário. Ainda estão previstos trabalhos no Arroio Barracão, na Vila Rica. O objetivo é remover o material acumulado no fundo e leito dos córregos, reduzindo o impacto de eventuais novas cheias. Cerca de 80% das ações previstas já foram executadas.