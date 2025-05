Igrejinha Mix compõe programação dos 61 anos da cidade do Vale do Paranhana

Os 61 anos de Igrejinha serão comemorados nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. O Igrejinha Mix - a multifeira da cidade - promete movimentar o Parque de Eventos Almiro Grings com diversas feiras, exposições e atrações culturais.

Um dos destaques é a Feira do Comércio, tradicionalmente organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Igrejinha e Três Coroas. Nesta edição, 43 expositores estarão presentes com seus estandes, todos associados da entidade.

A presidente da CDL de Igrejinha e Três Coroas, Natália Debarba, considera o Igrejinha Mix uma feira muito importante para a cidade. Ela avalia que a parceria é extremamente válida para todas as partes envolvidas no evento: a administração municipal, a CDL, os associados e a comunidade. "A cada ano essa parceria cresce devido à grandiosidade do evento e, principalmente, à credibilidade que a CDL possui", conclui. A abertura do Igrejinha Mix ocorre nesta sexta-feira (30), às 18h