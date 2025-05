Startup de Lajeado é a primeira do Sul a receber aporte em projeto

Com foco na gestão de clínicas de saúde e prestadores de serviços, a Clínica Experts é a primeira startup do Sul do Brasil a captar recursos junto ao Criatec 4, fundo de capital que tem a participação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Badesul, agência de fomento do Estado. Com sede no município de Lajeado, a startup terá aporte de R$ 5 milhões que serão investidos para agregar novas funcionalidades à plataforma, que atualmente contabiliza mais de 5,5 mil clientes em 12 países.

Conforme o fundador e CEO da Clínica Experts, Tiago Mário, a plataforma oferece ferramentas para agendamento, cadastro de pacientes e financeiro. A partir do aporte de capital, a ideia é lançar a solução de pagamentos integrada ao sistema, além de aumentar o time com foco nas áreas de suporte, vendas e marketing. Tiago relata que tomou conhecimento. A meta é chegar a dezembro com a receita recorrente mensal de R$ 2,2 milhões, com um salto para 12 mil clientes.

Dispondo de quase R$ 300 milhões para investimento em projetos inovadores, o Criatec 4 possibilita o apoio a empresas ainda emergentes e com faturamento anual de até R$ 16 milhões, mas com base tecnológica avançada. "Os investimentos em inovação representam o maior diferencial em termos de crescimento econômico, social e ambiental. É o caminho para assegurar competitividade às nossas empresas e reter talentos. Por isso, esse primeiro aporte do Criatec 4 na região Sul deverá estimular novas parcerias em seguida", comemorou o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.

O fundo de investimentos é uma iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tendo também como investidores, dentre outros, o BRDE e o Badesul, e como gestoras as empresas Crescera Capital e Triaxis Capital. O Criatec 4 teve seu lançamento nacional realizado em 2023.