Bento Gonçalves sedia Festival de Hambúrguer no fim de semana

Neste sábado (31), o do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, será palco de uma experiência gastronômica e cultural inédita: o 1º Festival do Hambúrguer no Jardim da Brewine Leopoldina. Esta é a primeira vez que ocorre um evento nesse formato, unindo sabores artesanais, música ao vivo e a beleza natural da região em uma celebração para reunir amigos e famílias.

No evento, o público poderá degustar hambúrgueres artesanais de carne bovina, cordeiro e frango, preparados por cinco operações gastronômicas parceiras. Também estará disponível uma estação exclusiva de uma galeteria local.

Além disso, estarão disponíveis bebidas das diferentes marcas do grupo, como rótulos da Casa Valduga, Ponto Nero, Becas, e a linha de chás e sucos da Casa Madeira. Destaque para as opções da Brewine Lepoldina, com oferta de chope e cerveja.

O evento contará ainda com shows da Banda Acústica Rock e voz e violão com Jai Trevelin, criando uma atmosfera descontraída. Ideal para todos os públicos, o festival será pet friendly e oferecerá estrutura de brinquedos para crianças. Tudo isso ao ar livre, em meio à paisagem dos vinhedos.

Os ingressos antecipados custam R$ 35,00 e incluem um copo de chope. No dia do evento, a entrada será R$ 45,00, sem copo de chopp. Crianças até 12 anos não pagam e jovens entre 12 e 18 anos pagam R$ 35,00, com direito ao suco de uva da Casa Madeira. A venda de ingressos é feita pela plataforma Wine Locals. O festival será realizado das 11h às 19h, na Via Trento, 2915, em Bento Gonçalves.