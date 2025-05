Feira de empregos ocorre nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Com o objetivo de conectar candidatos a oportunidades no mercado de trabalho, o Grau Técnico de Caxias do Sul realiza, nesta sexta-feira (30), das 10h às 14h, mais uma edição da Feira de Empregabilidade. O evento é gratuito e acontece na própria sede da instituição, localizada na rua Marechal Floriano, 1094, no bairro Exposição. A programação inclui mais de 150 vagas em diversas áreas e formatos, além de serviços gratuitos, orientações profissionais e espaço para processos seletivos imediatos.

Entre as empresas participantes estão Via Atacadista, Círculo Saúde, Braslux, JBS, Concisa RH, Sucessor RH, Eh Estágios e Missão RH. Serão oferecidas vagas nos setores industrial, comercial, de saúde, administrativo e logístico, com oportunidades como técnico de enfermagem, auxiliar de produção, assistente administrativo, analista financeiro, montador, almoxarife, entre outras.

Além das oportunidades de emprego, o evento contará com uma programação especial voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional. Estão previstos tutoriais de maquiagem, dicas de vestuário e cuidados com a pele, estandes de vendas com produtos, além de um laboratório de informática com suporte para elaboração e atualização de currículos.