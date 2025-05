Parque de Inovação em Canoas busca mais empresas para o local

O Parque Canoas de Inovação (PCI), inaugurado em 2018, tem atualmente quatro empresas atuando em seu espaço. Conforme informações da prefeitura, juntas geram mais de 500 empregos diretos, entre os segmentos de eletrônica, automação residencial, segurança automotiva e, mais recentemente, inovação ao agronegócio.

O espaço é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas, e este ano sua governança está constituída também pela universidade La Salle e pela associação das empresas do parque. O objetivo é buscar recursos, como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para impulsionar o parque, principalmente em sua infraestrutura.

Atualmente, o local possui 250 hectares disponíveis para atrair empresas e indústrias dos setores de tecnologia e inovação, com capacidade para receber até 90 empresas. A secretária da Desenvolvimento Econômico e Inovação,, Patrícia Augsten, explica que a organização e desenvolvimento do parque estão divididos em fases, e agora trabalham na segunda. "Nós estamos trabalhando em uma segunda fase. Já temos o licenciamento ambiental, agora estamos na fase de desmembramento e loteamento de mais 22 hectares disponíveis para atrair indústrias e empresas desse segmento", conta.

De acordo com a secretária, o projeto visa tornar o local um dos maiores parques tecnológicos do Brasil, e a partir do alcance de mais 22 hectares será possível colocar Canoas no centro de atração de investimentos do estado.

O parque tem capacidade de agregar até 20% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. Segundo o diretor de Inovação e Atração de Novos Negócios, Flávio Camillis, o município exerce a lei de incentivo, do Fundo Municipal de Canoas (Fumdecan), para atrair empresas ao parque. "Essa lei prevê incentivos econômicos e fiscais. Econômicos como a doação do terreno com encargos. A empresa apresenta um plano de negócios para executar em 10 anos e os encargos entram mão de obra, valor de construção, tudo aquilo que ela vai gerar interesse público. Ela tem que igualar o valor dessa área ou ficar superior", afirma.