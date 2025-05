Bento Gonçalves sedia encontro sobre Direito da Família

Nos dias 29 e 30 de maio, Bento Gonçalves sedia a 15ª edição do Congresso do Mercosul de Direito de Família e Sucessões, promovido pelo(Instituto Brasileiro de Direito de Família - Seção Rio Grande do Sul (IBDFAM-RS). Reconhecido como o maior evento jurídico da área no Brasil, o congresso reunirá, no Dall'Onder Grande Hotel mais de 1 mil participantes entre profissionais do Direito, Psicologia, Serviço Social e Psiquiatria, além de estudantes de todo o país.

Após diversas edições realizadas em Gramado, o congresso passa a acontecer em Bento Gonçalves, fortalecendo a vocação da cidade para o turismo de negócios e ampliando o impacto econômico na rede hoteleira, gastronômica e nas vinícolas da região.

A programação inclui dois dias de palestras, mesas redondas e conferências com mais de 30 nomes de referência nacional, como Giselda Hironaka, Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, Geni Nuñez e Thiago Rocha.

A organização também aposta na integração com a cultura local: vinícolas e hotéis da região são parceiros do evento, oferecendo experiências exclusivas aos congressistas. "A cidade tem uma forte conexão com a proposta de experiência que queremos para o congresso: conteúdo de alto nível com acolhimento e identidade cultural", comenta o advogado especialista em família e sucessões e presidente do IBDFAM-RS, Conrado Paulino da Rosa. A programação completa do encontro pode ser conferida no site do evento (congressomercosul.com).