Obras do Muro da Cassol na cidade entra na fase de estaqueamento

A construção do chamado Muro da Cassol, na avenida Guilherme Schell, no bairro Rio Branco, em Canoas, na Região Metropolitana, avançou para uma nova etapa no começo desta semana. Operários começaram a construir as estacas que farão a fundação do muro que atuará junto ao dique e fará a proteção contra cheias na localidade.

A nova etapa teve início com a chegada da perfuratriz que abrirá o solo para a instalação das estacas. "A equipe está construindo as estacas de concreto para a fundação do muro. Serão 52 estacas com aproximadamente 12 metros de profundidade , explica o secretário municipal de Obras e Reconstrução, Victor Hampel. "É uma etapa que deve levar cerca de uma semana para ser concluída, mas vai depender da chuva."

O Muro da Cassol faz parte do sistema de proteção da cidade contra as cheias, especialmente da região dos bairros Fátima e Rio Branco, que ficam no lado oeste da cidade. A obra foi iniciada no final do ano passado, paralisada devido a problemas com o projeto original, e retomada no dia 17 de março.

A estimativa de conclusão dessa obra em Canoas é de seis meses e o investimento será de aproximadamente R$ 1,1 milhão. Hampel destaca a necessidade da liberação de recursos, pelo governo estadual, para todas as obras de proteção da cidade. Os projetos de Canoas já estão cadastrados e em análise pela equipe da Secretaria Estadual de Reconstrução (Sergs).