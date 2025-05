Prefeitura e Unisinos apresentam projeto em São Leopoldo

A parceria entre São Leopoldo e a Unisinos foi apresentada durante balanço do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o Pet Saúde, que nos últimos dois anos teve a questão da equidade como tema norteador. Com o objetivo de fortalecer a integração entre ensino, serviço e comunidade, o projeto tem diretrizes para valorizar trabalhadoras e futuras trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (Sus). O seminário foi realizado no Espaço Colaborativo do andar térreo da Biblioteca da universidade e contou com a presença de professores, gestores e estudantes.

A atuação ocorreu nos espaços de gestão direta da Secretaria da Saúde: Centro de Saúde Feitoria, Centro de Vigilância em Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas, Serviço de Atendimento Especializado Caps, UBS Santo André, Farmácia Municipal e na própria secretaria. Neste um ano apresentamos o projeto nos espaços mencionados e realizamos a aplicação de 127 questionários, que abordam as vivências no local de trabalho, as possíveis violências no local. A participação do questionário é opcional. Realizamos atividades de formação e vivências nas reuniões de equipe, previamente marcadas", explicou a coordenadora do projeto Gicela Timponi, .

A iniciativa tem dois anos de execução no município. De acordo com Gicela, o seminário serviu para inteirar a nova gestão sobre o projeto, dar uma devolutiva do que foi realizado neste um ano e o que ainda poderá se fazer até maio de 2026, quando será finalizado.