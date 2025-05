Construarte inicia nesta quinta-feira, em Santa Cruz do Sul

A 10ª edição da Construarte, em Santa Cruz do Sul, inicia nesta quinta-feira (29) com uma programação repleta de negócios, conteúdos técnicos, inovação e atrações para toda a família. A cerimônia de abertura ocorre na partir das 19h, no Centro de Eventos, no Parque da Oktoberfest. O evento, que segue até o domingo na cidade do Vale do Rio Pardo com entrada gratuita, promete movimentar Santa Cruz do Sul e toda a região com experiências voltadas aos setores da construção civil, arquitetura, decoração e negócios imobiliários.

Com realização da Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e apoio do município, a feira reunirá construtoras, incorporadoras, imobiliárias, empresas de materiais de construção e decoração, além de espaços como a mostra Vitrine Arquitetura e as áreas Casa & Jardim. Nesta edição, o evento ganha ainda mais força com a ampliação da programação técnica e das atividades paralelas.

Entre os destaques está a agenda de palestras, distribuídas em três dias no auditório montado em área privilegiada do Centro de Eventos, no coração da feira. Na sexta-feira (30), a programação inclui os temas "Segurança na Obra: Como Implementar a NR 18 com Eficiência", às 16h30, e "Como Vender Todos os Dias", com Henrique Kuhn,.

No sábado (31), a jornada técnica começa às 11 horas com "Mulheres na Construção", seguida por temas como "Sistemas de Construção a Seco - Light Steel Frame", "Contratos e Licitações na Construção Civil", palestra sobre tributação do setor e uma atividade externa sobre prevenção de acidentes.

Já no domingo (1º), último dia da feira, os visitantes poderão acompanhar palestras sobre a Inteligência Artificial no mercado imobiliário, Holding Patrimonial e uma roda de conversa com cases de sucesso. Todas as atividades são gratuitas.

Além da Construarte, acontece simultaneamente a Multifeira, com expositores das áreas de automóveis, confecções, artesanato e agroindústrias. No espaço das agroindústrias familiares, o público vai poder garantir produtos de qualidade e com aquele sabor caseiro. Estarão à venda bolachas, bolos, chips de aipim, sucos, nozes, pasteis, wafer, cueca virada, rapaduras, conservas, embutidos, cucas e pães, de agroindústrias de Santa Cruz do Sul e de outras regiões do Estado.