Ponte entre Arroio do Meio e Capitão será inaugurada

Está agendada para às 11h de sábado (31) a inauguração da ponte da AM 330 - estrada Júlio Schnack, em Arroio Grande, divisa entre Arroio do Meio e Capitão. A estrutura de 12 metros de extensão foi viabilizada por iniciativa coordenada pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC VT) e a prefeitura, que fez o estudo técnico preliminar, a limpeza do entorno, a execução das cabeceiras e disponibilizou materiais para pintura.

A ponte é fruto de uma parceria com o programa Reconstrói RS - Federasul, Instituto Ling e Floresta - e conta com a participação de outras empresas, como RandonCorp, Gerdau, Metasa, Grupo Simon e Usiminas, que contribuíram com recursos financeiros. A iniciativa viabilizou a construção de 10 pontes em municípios afetados pela catástrofe climática de maio de 2024.