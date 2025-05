Santuário Mariano será inaugurado em Pinto Bandeira

O primeiro Santuário Mariano do Rio Grande do Sul, dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, localizado no município de Pinto Bandeira, terá cerimônia de bênção e inauguração das obras de restauro e revitalização. A entrega oficial será no sábado (31), a partir das 17h30min, com Missa presidida pelo bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon.

Depois de minuciosas pesquisas fotográficas e levantamento de informações necessárias, em 23 de outubro de 2023 iniciaram as obras. Os trabalhos de pintura foram guiados na linha da preservação dos originais, tanto nas cores como nas formas, guiados pelo senhor Ermindo Schuh, diretor da empresa ARS Restaurações, de Salvador do Sul. Conjuntamente ao restauro, foi também elaborado e executado o projeto de iluminação e sonorização. O valor investido foi de mais de R$ 1,35 milhão, fruto da união e do esforço da comunidade.

O pároco local, padre Clóvis Rombaldi, convida a comunidade de Pinto Bandeira e da Serra Gaúcha para participar das festividades no dia 31 de maio. "Com grande alegria e o coração agradecido que nós vamos entregar à comunidade essas obras que foram feitas, obras de revitalização e restauro do nosso Santuário. Eu faço um convite extensivo a todos, para que quem puder estar presente neste dia, que venha estar conosco, agradecer, bendizer, louvar a Deus, expressar a nossa devoção à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia".