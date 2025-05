UPA de Osório passa a ter pediatra em junho

A partir do dia 1 de junho a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Osório, no Litoral Norte terá o atendimento de um pediatra para urgências e emergências, das 10h às 22h. A iniciativa é da Secretaria Municipal da Saúde, e ocorreu, principalmente, após o término do atendimento pediátrico no Hospital São Vicente de Paulo. A medida também chega com o aumento da demanda pela especialidade com a chegada dos meses de frio mais intenso, sobretudo após o decreto estadual feito em razão da elevação dos casos de síndrome respiratória em todo o Rio Grande do Sul.

Além da UPA, no Posto Médico Central Dr. Flávio Silveira (rua Garibaldi, nº 255), no bairro Sulbrasileiro, o atendimento pediátrico ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h30min, por demanda. Ainda tem o atendimento com agendamento prévio que ocorre nas terças e quintas-feiras o dia todo e na sexta-feira pela manhã. A UPA de Osório está localizada na rua José Vieira de Souza, nº 1114, no bairro Medianeira.