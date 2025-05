UFPel oferece 2,1 mil vagas para ingresso em cursos

Mais de 2,1 mil vagas, distribuídas em 69 cursos de graduação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) são oferecidas no Processo Seletivo Complementar, para quem tem ou já teve vínculo com a Educação Superior. O edital de transferência, reopção, reingresso, portadora ou portador de diploma e retomada de estudos receberá as inscrições de 2 a 13 de junho, exclusivamente pela Internet.

Para participar, é necessário preencher ficha on-line pelo Sistema Cobalto e anexar os documentos exigidos no Edital, de acordo com a modalidade indicada. De forma a auxiliar nessa etapa, a universidade elaborou um guia com o passo a passo. Demais informações, como as especificações de requisitos e a distribuição de vagas, estão disponíveis no edital.

Para alguns cursos, é necessário que sejam aproveitadas, ao mínimo, três disciplinas, ou do primeiro semestre ou se considerada a integralidade do curso. O critério de seleção, em todos os casos, consiste no maior número de disciplinas a serem aproveitadas, independentemente da modalidade de ingresso. As publicações do Processo Seletivo estão organizadas na página da Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA).

Há reserva de vagas, nos mesmos percentuais adotados pela UFPel no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Também há cotas para quilombolas e indígenas, referentes ao processo seletivo especial destinado a essas comunidades. Os candidatos podem ver mais informações através do site da universidade (wp.ufpel.edu.br)